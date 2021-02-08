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    17:45, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    В Китае впервые с начала года не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая за последние сутки впервые после вспышек новой коронавирусной инфекции в зимний период не выявили в материковой части страны ни одного подтвержденного случая локального заражения COVID-19. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, в медицинских учреждениях Китая еще находятся 277 пациентов с вирусом. Число инфицированных, прибывших из-за рубежа, за все время составило 4 804, из них 4 527 уже выздоровели.

    Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 93,58% заразившихся. Число инфицированных превысило 89,7 тыс., показатель смертности составляет 5,16% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В настоящее время более 27,6 тыс. человек, имевших тесные контакты с зараженными, находятся под медицинским наблюдением.

    За минувший день власти выявили 16 новых бессимптомных носителей, 15 из которых прибыли из-за границы. Китайские власти не включают в общую статистику и упоминают в отдельных графе бессимптомных носителей. В общей сложности под медицинским наблюдением остается 639 бессимптомников, в том числе 291 прибывший из-за рубежа.

    Напомним, что после обнаружения локального случая коронавируса во второй декаде декабря 2020 года в провинции Сычуань на юго-западе Китая затем во многих частях страны стали фиксироваться очаги COVID-19, включая провинции Хэбэй, Хэйлунцзян, Цзилинь и другие районы Северо-Восточного Китая. По сообщениям местных СМИ, в общей сложности в зимний период был зарегистрирован 2 071 локальный случай заражения коронавирусом по всей стране.

    Как отмечают китайские медицинские эксперты, положительные признаки сдерживания распространения коронавируса в стране связаны, прежде всего, как с принятыми строгими санитарно-эпидемиологическими мерами в регионах Китая, так и в отношении людей, прибывающими из-за границы, и импортируемых товаров.


    Теги:
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