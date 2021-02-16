В Китае в результате обрушения карусели пострадали 16 человек

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ – В провинции Хунань Китая в результате обрушения карусели пострадали 16 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

13 февраля в провинции Хунань округа Шаоян Китайской Народной Республики в развлекательном парке случилось чрезвычайное происшествие. В частности, на высоте отвалились сиденья карусели во время катания детей и взрослых. В результате падения пострадали 16 человек, из них трое получили тяжелые травмы.

После происшествия игровая площадка была закрыта. Сейчас полиция выясняет причины случившегося.

Один из посетителей заснял момент падения с самого аттракциона.

Отметим, что подобные случи не редки в современном мире. К примеру, в 2006 году в городском парке нашей столицы на аттракционе «Телекомбат» на большой скорости рухнула вниз кабина, в которой находилась семья из трех человек, в том числе беременная женщина и четырехлетний ребенок.







