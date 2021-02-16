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    11:55, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    В Китае в результате обрушения карусели пострадали 16 человек

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    ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ – В провинции Хунань Китая в результате обрушения карусели пострадали 16 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    13 февраля в провинции Хунань округа Шаоян Китайской Народной Республики в развлекательном парке случилось чрезвычайное происшествие. В частности, на высоте отвалились сиденья карусели во время катания детей и взрослых. В результате падения пострадали 16 человек, из них трое получили тяжелые травмы.

    После происшествия игровая площадка была закрыта. Сейчас полиция выясняет причины случившегося.

    Один из посетителей заснял момент падения с самого аттракциона.

    Отметим, что подобные случи не редки в современном мире. К примеру, в 2006 году в городском парке нашей столицы на аттракционе «Телекомбат» на большой скорости рухнула вниз кабина, в которой находилась семья из трех человек, в том числе беременная женщина и четырехлетний ребенок.




    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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