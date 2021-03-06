В Китае усилят меры по недопущению завоза коронавируса из-за рубежа

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая усилят меры по недопущению случаев завоза в страну коронавирусной инфекции (COVID-19) из-за рубежа в 2021 году. Об этом говорится в проекте плана социально-экономического развития КНР на текущий год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В документе отмечается, что следует рассматривать недопущение завоза случаев коронавирусной инфекции «извне» как наиважнейший приоритет работы, в этой связи предпринимать строжайшие меры по улучшению системы общественного здравоохранения в пограничных пропускных пунктах, а также требовать от всех лиц, планирующих въезд в КНР, обязательного прохождения ПЦР-тестов на коронавирус за границей.

Кроме того, предписывается усилить работу по профилактической дезинфекции в отношении продуктов питания холодовой цепи и других импортных товаров.

Как ранее заявляли в Госкомитете по делам здравоохранения КНР, кластерные вспышки COVID-19 в Пекине и ряде провинций Северо-Восточного Китая, возникшие в декабре 2020 года, вызваны потоком замороженной импортной продукцией и лицами, прибывающими из-за рубежа.

Наряду с этим, в текущем году правительство КНР выступает за развитие международного сотрудничества по вопросам совместного предотвращения и контроля эпидемии, включая оказание поддержки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в объединении и координировании ресурсов, а также в справедливом и эффективном распределении вакцин.

На сегодняшний день в материковом Китае не осталось зон высокого риска, связанных с распространением коронавируса.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, в эту пятницу зафиксировано девять новых случаев заболевания коронавирусом, все случаи являются ввозными из-за рубежа, без летальных исходов.

Согласно официальным данным, в материковой части Китая вылечились 94,64% заразившихся коронавирусом. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 89,9 тысячи, в медицинских учреждениях находятся 178 человек с коронавирусной инфекцией. Показатель смертности составляет 5,15% (умерло 4 636 человек).