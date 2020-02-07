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В Китае умер один из первых врачей, сообщивших о новом коронавирусе

7 Февраля 2020 09:22
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В Китае умер один из первых врачей, сообщивших о новом коронавирусе

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В ночь на пятницу один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса 2019-nCoV умер в центральной больнице Уханя (провинция Хубэй, Центральный Китай), передает МИА «Казинформ».

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34-летний офтальмолог Ли Вэньлян умер 7 февраля в 02:58 по пекинскому времени, несмотря на попытки врачей реанимировать его.

Как пишут местные СМИ, в конце декабря 2019 года Ли Вэньлян сообщил коллегам по университету о случаях госпитализации пациентов с пневмонией неизвестного происхождения, которые посещали рынок морепродуктов города Ухань. Сообщение попало в соцсети, после чего сотрудниками общественной безопасности Китая врачу было вынесено предупреждение за распространение ложных сведений о болезни.

Впоследствии Верховный народный суд КНР признал, что распространенные врачами сообщения не являются ложными, и они не должны были привлекаться к ответственности.

Ли Вэньлян приступил к работе и 10 января принял инфицированного коронавирусом пациента. 1 февраля у него диагностировали коронавирус.

По последним данным (по состоянию на 24:00 часа 6 февраля), в Китае зарегистрировано более 31 тысячи подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, 636 погибших, 1540 человек выписаны из больниц.

За истекшие сутки выявлено 3143 новых случаев, с летальным исходом 73 (в провинции Хубэй – 69, провинциях Цзилинь, Хэнань, Гуандун, Хайнань по одному летальному исходу). 387 человек выписаны из больниц.

В настоящее время зарегистрировано более 26 тысяч случаев с подозрением на новый коронавирус, более 186 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением.



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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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