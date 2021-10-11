В Китае стартовала кампания бустерной вакцинации населения

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В минувшие выходные в ряде провинций материкового Китая началась программа бустерной вакцинации ключевых групп населения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишут местные СМИ, в ряде городов провинций Аньхой, Фуцзянь, Хубэй, Хэйлунцзян и Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) КНР в минувшие выходные началась кампания повторной вакцинации ключевых групп населения.

В городе Цзиньцзян провинции Фуцзянь (Восточный Китай) бустерная вакцинация самых уязвимых слоев населения третьей дозой препаратов от COVID-19 должна быть завершена к 20 октября. В городе Сямэнь этой же провинции КНР дополнительные дозы вакцины против коронавируса получат граждане старше 12 лет.

В августе директор Центра развития медицинской науки и техники Госкомиссии по делам здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй сообщил, что повторные прививки от коронавируса спустя шесть месяцев после первичной иммунизации могут получить следующие группы лиц: сотрудники таможенной и пограничной служб, работники авиационной индустрии, персонал карантинных центров и медицинских учреждений Китая.

По данным Госкомиссии по делам здравоохранения КНР, по состоянию на минувшее воскресенье в ходе кампании массовой вакцинации населения, стартовавшей в декабре 2020 года, медики Китая сделали свыше 2,22 млрд прививок от коронавируса.