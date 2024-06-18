В Китае создали ИИ, имитирующий поведение военачальников

Китайские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ), способный имитировать поведение разных военачальников. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета South China Morning Post (SCMP), в ее распоряжение попала публикация специалистов Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ней отмечается, что разработанный ими ИИ может моделировать поведение того или иного командира, основываясь на анализе его образа мышления, опыта, а также личных качеств, включая недостатки. Кроме того, как утверждают китайские ученые, личностные особенности «виртуального полководца» могут быть скорректированы по требованию заказчика.

Отмечается, что разработка призвана помочь китайской армии проводить более реалистичные военные учения в виртуальной среде, компенсируя недостаток высокопоставленных офицеров НОАК, которых не всегда удается привлечь для участия в подобного рода мероприятиях. При этом, в отличие от американских конкурентов, китайский ИИ может не только выступать в качестве ассистента командующего операцией, но и самостоятельно руководить боевыми действиями, утверждают специалисты из КНР.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.