В Китае снизят цены на бензин и дизельное топливо

В связи с недавним изменением мировых цен на нефть, в Китае, начиная с четверга, снизятся розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом в среду заявили в Государственном комитете по делам развития и реформ (ГКРР) КНР, передает собственный корреспондент Kazinform.

— Стоимость бензина и дизельного топлива снизится на 235 юаней (около $33)и 225 юаней за тонну соответственно, — сообщает Xinhua со ссылкой на ГКРР.

В соответствии с действующим в стране механизмом ценообразования, цены на нефтепродукты корректируются с учетом изменения мировых цен на сырую нефть.

ГКРР потребовал от трех ведущих нефтяных компаний Китая — China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation и других нефтеперерабатывающих предприятий организовать надлежащее производство и транспортировку нефтепродуктов, чтобы обеспечить стабильность предложения на рынке.