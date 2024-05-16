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    20:09, 15 Май 2024 | GMT +6

    В Китае снизят цены на бензин и дизельное топливо

    дизель
    Фото: Pixabay

    В связи с недавним изменением мировых цен на нефть, в Китае, начиная с четверга, снизятся розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом в среду заявили в Государственном комитете по делам развития и реформ (ГКРР) КНР, передает собственный корреспондент Kazinform.

    — Стоимость бензина и дизельного топлива снизится на 235 юаней (около $33)и 225 юаней за тонну соответственно, — сообщает Xinhua со ссылкой на ГКРР.

    В соответствии с действующим в стране механизмом ценообразования, цены на нефтепродукты корректируются с учетом изменения мировых цен на сырую нефть.

    ГКРР потребовал от трех ведущих нефтяных компаний Китая — China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation и других нефтеперерабатывающих предприятий организовать надлежащее производство и транспортировку нефтепродуктов, чтобы обеспечить стабильность предложения на рынке. 

    Теги:
    Дизтопливо Китай КНР Нефть Цена на нефть
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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