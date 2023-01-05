В Китае скорректировали медстраховку пациентов с COVID-19

5 Января 2023, 22:06

ПЕКИН. КАЗИНФОМ – Во многих регионах Китая скорректировали политику медицинского страхования в целях удовлетворения медицинских потребностей пациентов с COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Нововведения уточняют ставку возмещения расходов по медицинскому страхованию, понесенных в результате амбулаторного и стационарного лечения от COVID-19, а также затрат, связанных с медицинскими онлайн-услугами.

В то же время местные органы здравоохранения в нескольких регионах провинциального уровня страны, включая город Пекин, провинции Хубэй, Юньнань, Аньхой, а также Гуанси-Чжуанский АР, включили ряд препаратов для симптоматического лечения COVID-19 в список лекарственных средств, которые покрывает медицинская страховка.

Эти нововведения позволяют значительно облегчить финансовое бремя пациентов с COVID-19. Например, в соответствии с корректировкой, введенной в декабре минувшего года в провинции Аньхой на востоке Китая, жители, охваченные медицинской страховкой, могут получить компенсацию в размере 70 % от стоимости амбулаторного лечения от COVID-19.

По состоянию на 3 января общая сумма за амбулаторное лечение от COVID-19 в провинции Аньхой составила 3,69 млн юаней /около 535,4 тысяч долларов США/, из которых 2,41 млн юаней покрывают фонды медицинского страхования.

Фото: Aly Song/ REUTERS