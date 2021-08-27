В Китае сделали более двух миллиардов прививок от коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число сделанных в материковом Китае прививок от коронавируса превысило 2 млрд. Об этом в пятницу сообщил Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным профильного ведомства, по состоянию на 26 августа 2021 года в 31 провинции (автономных районах, городах центрального подчинения) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе в общей сложности введено 2 003 914 000 доз вакцин против коронавируса.

Массовая кампания по вакцинации началась в Китае в декабре 2020 года, однако темп был набран только к концу весны текущего года. Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань информировал о том, что только при условии, если доля привитого населения страны составит более 80%, можно говорить о формировании коллективного иммунитета, то есть следует привить примерно 1,12 млрд из более чем 1,4 млрд человек.

По словам китайского эпидемиолога, «уровень вакцинации населения Китая, вероятно, может достичь более 80% к концу 2021 года».

За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 32 подтвержденных случая заражения COVID-19 (из них 30 - ввозные из-за рубежа, два - локальные), без летальных исходов.

Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 93,59% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом превысило 94,7 тысяч человек. Показатель смертности составляет 4,89% (умерли от коронавируса 4636 человек).