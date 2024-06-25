В Китае родители воссоединились с сыном спустя 33 года

Китайская пара была потрясена, обнаружив «мертвого» сына живым спустя 33 года, которого воспитывала бесплодная родственница директора больницы, передает агентство Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.

Пара в Китае, которая считала, что их сын умер вскоре после рождения, спустя более 30 лет обнаружила, что на самом деле он жив и здоров.

Чжан Хуайюань, 33 года, выросший в бедной сельской деревне в провинции Аньхой на востоке Китая, был шокирован, узнав, что его усыновили. Он узнал, что его биологические родители являются богатыми торговцами из провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая. Он вырос примерно в 400 километрах от биологических родителей.

После родом врачи сообщили биологическим родителям Чжана, что он умер, потому что родился преждевременно. Но, на самом деле его отдали родственнице директора больницы, которая не могла забеременеть. Приемным родителям было больше 50 лет. Отец был инвалидом, поэтому Чжан столкнулся с финансовыми трудностями, из-за которых он бросил школу в 17 лет. Лишь после его смерти в 2023 году приемная мать рассказала сыну, что он не родной ребенок.

После многолетней разлуки Чжан наконец встретил своих настоящих родителей в мае этого года с помощью полиции. Семья Ли посетила дом Чжана в Тяньцзине - восточный Китай - где встретились со своей невесткой и девятилетним внуком.

На большом празднике, состоявшемся 20 мая в Чжэцзяне, биологический отец Чжана, Ли Шицзе, со слезами на глазах подарил сыну банковскую карту для открытия счета на сумму 1,2 миллиона юаней ($166 000).

- Нашему первому ребенку был всего год, когда мы зачали второго. Первенец родился посредством кесарева сечения. Второй ребенок родился преждевременно, на 6 месяце беременности, так как разрез был еще свеж, — сказал Ли.

Примечательно, Чжан вырос в бедности, но он унаследовал деловые способности своих биологических родителей, поскольку владел небольшой фабрикой.