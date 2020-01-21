+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -4 °С
USD 375.91 EUR 416.85
RUB 6.10 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Китае резко выросло число случаев заражения новым коронавирусом

21 Января 2020 17:39
Поделиться:
В Китае резко выросло число случаев заражения новым коронавирусом

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новый тип коронавируса распространяется по Китаю, и еще 77 человек диагностированы в качестве носителей этого вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную комиссию по делам здравоохранения Китая.

Новости по теме

Си Цзиньпин поручил не допустить эпидемии нового коронавируса
Усиление в аэропорту: что делают эпидемиологи Алматы из-за коронавируса в Китае

«По состоянию на 24:00 часов 20 января сего года зарегистрировано 291 подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавируса, (270 – в Хубэй, пять – в Пекине, 14 – провинции Гуандун (Южный Китай), два – в Шанхае. 54 вероятных случаев инфицирования людей новым коронавирусом приходятся на 14 китайских провинций», - говорится в сообщении комиссии.

Среди новых вероятных ареалов распространения новой респираторной инфекции значатся следующие китайские провинции: Хайнань, Цзилинь (Северо-Восточный Китай), Аньхой (Центральный Китай), Чжэцзян и Цзянси (Восточный Китай), Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) и Нинся-Хуэйский автономный район (Северо-Западный Китай).

Медики изолировали в общей сложности 1739 человек, контактировавших с заболевшими. Большая часть выписана, но в карантине находятся еще 922 человека.

По сообщению мэра города Ухань Чжоу Сяньван, зафиксировано шесть летальных исходов.


Фото: strana.ua


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Китай,
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив