В Китае резко выросло число случаев заражения новым коронавирусом

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новый тип коронавируса распространяется по Китаю, и еще 77 человек диагностированы в качестве носителей этого вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную комиссию по делам здравоохранения Китая.

«По состоянию на 24:00 часов 20 января сего года зарегистрировано 291 подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавируса, (270 – в Хубэй, пять – в Пекине, 14 – провинции Гуандун (Южный Китай), два – в Шанхае. 54 вероятных случаев инфицирования людей новым коронавирусом приходятся на 14 китайских провинций», - говорится в сообщении комиссии.

Среди новых вероятных ареалов распространения новой респираторной инфекции значатся следующие китайские провинции: Хайнань, Цзилинь (Северо-Восточный Китай), Аньхой (Центральный Китай), Чжэцзян и Цзянси (Восточный Китай), Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) и Нинся-Хуэйский автономный район (Северо-Западный Китай).

Медики изолировали в общей сложности 1739 человек, контактировавших с заболевшими. Большая часть выписана, но в карантине находятся еще 922 человека.

По сообщению мэра города Ухань Чжоу Сяньван, зафиксировано шесть летальных исходов.

Фото: strana.ua