В Китае резко вырос спрос на свечи из-за отключения электричества

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Резкий спрос на свечи наблюдается в северо-восточных регионах КНР из-за отключения электричества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщают местные СМИ, ряд продавцов, торгующих свечами на китайских онлайн-площадках, констатируют всплеск заказов на свечи. У некоторых продавцов количество заказов выросло в 10 раз.

Завод по производству свечей в городе Иу провинции Чжэцзян на востоке Китая за последнюю неделю получил более чем в 10 раз больше заказов на свою продукцию, причем, заказы, приходят в основном из трех северо-восточных провинций Китая (провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин). Со слов представителя этого завода, выкуплены все запасы свечей, и объем новых заказов на продукцию продолжает расти. Однако, из-за ограничений подачи электроэнергии, предприятию приходится время от времени приостанавливать линии по производству свечей.

Как пишут местные СМИ, отключение электричества в северо-восточных регионах Китая, где проживают около 100 миллионов человек, происходят из-за снижения объемов производства электроэнергии, вызванного дефицитом угля и резким ростом цен на этот вид топлива.