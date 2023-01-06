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В Китае растет спрос на клонированных домашних животных

6 Января 2023, 20:43
В Китае растет спрос на клонированных домашних животных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На вид клонированные собаки ничем не отличаются от обычных, хотя являются точной копией. Коммерческим клонированием занимаются лишь четыре компании в мире, и китайская SinoGene – одна из них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В стенах лаборатории кошки, собаки и даже лошади начинают свою жизнь в чашке Петри: ученые выращивают клетки, ДНК которых на 100 % совпадает с прототипом, а затем подсаживают их суррогатной матери, которая вынашивает эмбрион. Будущих клонированных котят обычно вынашивает кошка, а щенят — собака, хотя это и не обязательно.

В Китае относятся к экспериментам над животными не настолько отрицательно, как в Европе, и спрос на клонированных домашних любимцев растет – особенно во время локдаунов.

«Разница с Европой, Америкой и Японией остается огромной. В Китае живет больше миллиарда человек, а домашних животных — всего 100 миллионов. Я вижу резкий спрос на них, особенно на кошек. Думаю, это связано с пандемией», - говорит генеральный директор компании SinoGene Ми Джидонг.

SinoGene просит за клонирование кошки около 35 тысяч евро. Произвести собаку – дороже, более 50 тысяч. Впрочем, компания интересуется не только домашними животными. В сентябре 2022 китайские ученые первыми в мире смогли клонировать исчезающего арктического волка. Его соматические клетки были взяты из кожи волчицы по кличке Майя, которая живет в Харбинском национальном парке, а эмбрион выношен собакой породы бигль.

Теперь компания планирует заняться клонированием панд и тигров.


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