В Китае растет число зарегистрированных случаев пневмонии нового типа

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайские медики зафиксировали в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР) 17 новых случаев заражения человека пневмонией, вызванной новым видом коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местный орган здравоохранения.

Общее число инфицированных возросло до 62 человек. Среди них восемь пребывают в тяжелом состоянии, 19 пациентов уже выписаны из медучреждений. Состояние находящихся на стационарном лечении оценивается как стабильное.

Из контактов с заболевшими медики изолировали в общей сложности 763 человека: из них большая часть выписана, но в карантине находятся еще 82 человека. Зафиксировано только два летальных исхода.

Муниципальные власти г.Ухань проинформировали, что для локализации распространения эпидемии с 14 января с.г. в аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах, пассажирских терминалах установлено 35 комплексов инфракрасных тепловизоров. Проводится интенсивная дезинфекция и вентиляция городского общественного транспорта.

Между тем, по сообщениям South China Morning Post, по меньшей мере три вероятных случая заболевания новым видом коронавируса зарегистрированы в Шэньчжэне (Южный Китай) и китайском мегаполисе Шанхае.

Ранее, Китай назвал причины вирусной пневмонии. 16 января Япония подтвердила первый случай вирусной пневмонии из Китая. В общей сложности в Китае было зарегистрировано 59 случаев вирусной пневмонии у семи пациентов в тяжелом состоянии. 11 января сообщалось о первом случае смерти из-за коронавируса в Китае. Один случай заражения был зарегистрирован в Южной Корее. В Нур-Султане прибывающих из Китая пассажиров сканируют тепловизором.



