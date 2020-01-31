В Китае растет число людей, победивших коронавирус

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В минувший четверг из китайских больниц после успешного прохождения курсов лечения от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, выписалось еще 26 пациентов, поборовших эту болезнь. Число выздоравливающих в Китае растет, по последним данным, их около 180, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Следует отметить, что малое количество выздоровевших от коронавируса связано с длительностью лечения этой болезни. Пациенты с легкими симптомами заболевания способны справиться за неделю, больным с более тяжелой формой может потребоваться как минимум две недели.

В то время как в разных лабораториях мира, включая Китай, ученые занимаются созданием вакцины против нового типа коронавируса, китайские власти разработали экспериментальную «методичку» для диагностики и лечения данного заболевания, которая постоянно обновляется с учетом новых сведений о вирусе.

Согласно этой «методичке», китайские врачи в лечении от нового коронавируса применяют западные препараты, которые используются для лечения других вирусных инфекций. При этом свою эффективность также демонстрируют лекарства традиционной китайской медицины, как это наблюдается в Пекине.

В интервью Казинформу кандидат медицинских наук, директор пекинской клиники традиционной китайской медицины «Jensin» Чжан Цяо рассказала, что 2003 год стал поворотным моментом для всей традиционной медицины в истории Поднебесной, когда Китай впервые столкнулся с проблемой мирового масштаба - атипичной пневмонией.

«Тогда правительство КНР осознало важность своей народной медицины перед опасностью массовых эпидемий, поскольку было сложно быстро создать универсальный антидот, эффективно действующий против вируса, из-за его постоянной мутации. На тот момент традиционная китайская медицина стала альтернативным подходом», - отметила она.

«И в нынешней ситуации для эффективной борьбы с новым коронавирусом Китай опирается на традиционную китайскую медицину», - резюмировала собеседник.

Помимо самой диагностики и процесса лечения больных от коронавируса, китайские врачи очень серьезно подходят к процедуре выписке пациентов после их выздоровления.

По словам заместителя главы департамента Государственного комитета по гигиене и здравоохранению КНР Цзяо Яхуэй, перед выпиской у пациента должны отсутствовать клинические симптомы заболевания, температура тела должна соответствовать норме, а анализ на вирусную нуклеиновую кислоту – дважды показать отрицательный результат.

«Мы должны полностью быть уверенными в том, что после выписки пациент не станет распространителем инфекции. Это всё приводит к тому, что сегодня небольшое число выписанных, но со временем оно будет расти», - заверил общественность китайский чиновник.