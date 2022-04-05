В Китае расходы на вакцинацию против коронавируса достигли $18,9 млрд

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китай потратил более 120 млрд юаней (порядка 18,9 млрд долл. США) на вакцинацию против COVID-19. Эти расходы находятся в пределах возможностей фонда медицинского страхования страны. Об этом сообщили в Государственном управлении медицинского обеспечения КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Согласно официальным данным, на данный момент в континентальной части Китая было введено около 3,2 млрд доз вакцин от COVID-19.

Китай запустил бесплатные программы вакцинации от COVID-19 в феврале 2021 года. Затраты на закупку вакцины и вакцинацию в основном покрываются за счет средств фонда медицинского страхования страны и госбюджета.

Между тем, в континентальной части Китая за сутки выявлено 1 366 новых случаев локального заражения COVID-19, сообщили в понедельник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Среди новых случаев 836 было выявлено в провинции Цзилинь, 425 - в г. Шанхай, 16 - в провинции Фуцзянь. В воскресенье зарегистрировано 39 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывших из-за рубежа.

В тот же день 1 848 пациентов выписались из больниц после выздоровления. К концу того же дня 25 724 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 все еще находились на лечении в медучреждениях, 54 из них - в тяжелом состоянии. За период с начала пандемии в континентальной части страны от коронавируса скончалось 4 638 человек.

По состоянию на конец воскресенья в континентальной части Китая в общей сложности было зарегистрировано 156 143 подтвержденных случая заражения COVID-19.













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