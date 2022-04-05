В Китае расходы на вакцинацию против коронавируса достигли $18,9 млрд
Согласно официальным данным, на данный момент в континентальной части Китая было введено около 3,2 млрд доз вакцин от COVID-19.
Китай запустил бесплатные программы вакцинации от COVID-19 в феврале 2021 года. Затраты на закупку вакцины и вакцинацию в основном покрываются за счет средств фонда медицинского страхования страны и госбюджета.
Между тем, в континентальной части Китая за сутки выявлено 1 366 новых случаев локального заражения COVID-19, сообщили в понедельник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Среди новых случаев 836 было выявлено в провинции Цзилинь, 425 - в г. Шанхай, 16 - в провинции Фуцзянь. В воскресенье зарегистрировано 39 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывших из-за рубежа.
В тот же день 1 848 пациентов выписались из больниц после выздоровления. К концу того же дня 25 724 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 все еще находились на лечении в медучреждениях, 54 из них - в тяжелом состоянии. За период с начала пандемии в континентальной части страны от коронавируса скончалось 4 638 человек.
По состоянию на конец воскресенья в континентальной части Китая в общей сложности было зарегистрировано 156 143 подтвержденных случая заражения COVID-19.
Фото:qazaly.kz