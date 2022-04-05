РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:10, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    В Китае расходы на вакцинацию против коронавируса достигли $18,9 млрд

    None
    None
    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китай потратил более 120 млрд юаней (порядка 18,9 млрд долл. США) на вакцинацию против COVID-19. Эти расходы находятся в пределах возможностей фонда медицинского страхования страны. Об этом сообщили в Государственном управлении медицинского обеспечения КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Согласно официальным данным, на данный момент в континентальной части Китая было введено около 3,2 млрд доз вакцин от COVID-19.

    Китай запустил бесплатные программы вакцинации от COVID-19 в феврале 2021 года. Затраты на закупку вакцины и вакцинацию в основном покрываются за счет средств фонда медицинского страхования страны и госбюджета.

    Между тем, в континентальной части Китая за сутки выявлено 1 366 новых случаев локального заражения COVID-19, сообщили в понедельник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Среди новых случаев 836 было выявлено в провинции Цзилинь, 425 - в г. Шанхай, 16 - в провинции Фуцзянь. В воскресенье зарегистрировано 39 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывших из-за рубежа.

    В тот же день 1 848 пациентов выписались из больниц после выздоровления. К концу того же дня 25 724 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 все еще находились на лечении в медучреждениях, 54 из них - в тяжелом состоянии. За период с начала пандемии в континентальной части страны от коронавируса скончалось 4 638 человек.

    По состоянию на конец воскресенья в континентальной части Китая в общей сложности было зарегистрировано 156 143 подтвержденных случая заражения COVID-19.


    Фото:qazaly.kz


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!