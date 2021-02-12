В Китае празднуют Новый год

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В текущем году главный праздник Поднебесной – китайский Новый год (праздник Весны «Чуньцзе», традиционный Новый год по лунному календарю) наступил в ночь с 11 на 12 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с традициями подготовка к празднованию китайского Нового года начинается за неделю раньше с так называемого «Малого Нового года», а последовательность действий перед самим торжеством расписана строго по дням.

Конечно, в настоящее время современные граждане КНР не придерживаются этого распорядка. Однако до празднования «Чуньцзе», как правило, принято заниматься уборкой дома и избавляться от всего «старья», что ассоциируется с невезением уходящего года. Взрослые совместно с детьми вырезают красные бумажные узоры, которые вывешиваются на окна, украшают фонарями подходы и подъезды к дому, пишут парные надписи с новогодними пожеланиями и развешивают на дверях дома.

Из-за коронавируса в этом году администрация Пекина призвала жителей столицы в период новогодних праздников избегать шумных празднований и походов в рестораны.

Для жителей и гостей столицы Китая в период праздничной недели бесплатно открыт вход в парки, зоопарки и другие туристические достопримечательности на открытом воздухе, а также введен бесплатный проезд по скоростным шоссейным дорогам в пригородные районы Пекина.

Согласно традициям в первые три дня после наступления китайского Нового года нельзя мыть голову и стричь волосы, поскольку это символизирует «потерю богатства», а также по тем же причинам следует не убираться в квартире.

Напомним, что Новый год по лунному календарю наступил 12 февраля, который пройдет под покровительством «быка». Чествование Нового года в Китае длится на протяжении двух недель и завершается праздником фонарей («Юаньсяоцзе»).



