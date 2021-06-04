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    14:40, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    В Китае поезд сбил железнодорожных рабочих, есть погибшие

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 9 железнодорожных рабочих погибли при наезде пассажирского поезда в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным китайского СМИ, пассажирский поезд K596, следовавший по маршруту «Урумчи-Ханчжоу», сбил работников на железнодорожных путях, погибли девять человек. Авария произошла в пятницу в 05:19 по местному времени на территории городского округа Цзиньчан в провинции Ганьсу.

    На месте ведутся спасательные работы. Причины железнодорожного происшествия устанавливаются.



    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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