В Китае поезд сбил железнодорожных рабочих, есть погибшие

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 9 железнодорожных рабочих погибли при наезде пассажирского поезда в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным китайского СМИ, пассажирский поезд K596, следовавший по маршруту «Урумчи-Ханчжоу», сбил работников на железнодорожных путях, погибли девять человек. Авария произошла в пятницу в 05:19 по местному времени на территории городского округа Цзиньчан в провинции Ганьсу.

На месте ведутся спасательные работы. Причины железнодорожного происшествия устанавливаются.



