В Китае подана заявка на применение первой аэрозольной вакцины против COVID-19
Первая ингаляционная вакцина против COVID-19 была представлена академиком Китайской инженерной академии Чэнь Вэй на форуме инноваций в Шанхае.
По словам китайского академика, ингаляционная вакцина требует лишь одну пятую дозы инъекционной аденовирусной векторной вакцины и не нуждается в хранении и транспортировке.
Чэнь Вэй объяснила, что «если вдохнуть вакцину через ингалятор, то она способна сформировать иммунитет слизистых оболочек. В сочетании с выработкой антител и клеточным иммунитетом это позволит добиться наибольшей защиты организма от коронавируса».
Она также отметила, что в августе 2020 года в Китае впервые были опубликованы результаты исследования безинъекционной вакцины, а в сентябре того же года в г.Ухань прошли ее клинические испытания.