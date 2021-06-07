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    14:30, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    В Китае подана заявка на применение первой аэрозольной вакцины против COVID-19

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае подана заявка на клиническое применение в экстренных случаях ингаляционной вакцины против COVID-19 в Государственное управление по контролю продуктов питания и медикаментов КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Первая ингаляционная вакцина против COVID-19 была представлена академиком Китайской инженерной академии Чэнь Вэй на форуме инноваций в Шанхае.

    По словам китайского академика, ингаляционная вакцина требует лишь одну пятую дозы инъекционной аденовирусной векторной вакцины и не нуждается в хранении и транспортировке.

    Чэнь Вэй объяснила, что «если вдохнуть вакцину через ингалятор, то она способна сформировать иммунитет слизистых оболочек. В сочетании с выработкой антител и клеточным иммунитетом это позволит добиться наибольшей защиты организма от коронавируса».

    Она также отметила, что в августе 2020 года в Китае впервые были опубликованы результаты исследования безинъекционной вакцины, а в сентябре того же года в г.Ухань прошли ее клинические испытания.


    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Китай Мировые новости
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