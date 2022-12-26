В Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде

26 Декабря 2022, 02:29

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Государственный комитет по делам здравоохранения КНР прекратил публикацию ежедневной информации об эпидемии COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР с воскресенья прекратил публикацию ежедневной информации об эпидемии COVID-19. Соответствующая информация будет публиковаться Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний для справок и исследований. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

В Китае власти на пике гигантской волны коронавируса неожиданно прекратили ежедневную публикацию данных о новых случаях заражения и летальных исходах. Соответствующую информацию впредь будет сообщать Центр по контролю и предотвращению заболеваний в справочных и исследовательских целях, объявила Национальная комиссия по здравоохранению КНР в воскресенье, 25 декабря.

Комиссия не уточнила, как часто будет публиковаться такая информация. О причинах этого шага также не сообщается.

Deutsche Welle сообщает, что ранее Центр по контролю и предотвращению заболеваний заявил, что накануне в континентальной части Китая не было зафиксировано ни единого летального исхода от коронавируса.

В Китае в настоящее время бушует омикрон-вариант коронавируса. Правительство КНР, несмотря на это, отказалось от политики нулевой терпимости к ковиду и отменило строгие правила тестирования населения и ограничения на поездки. Многие китайцы приветствовали этот шаг.

Накануне поступили сообщения о том, что в Китае, по внутренним оценкам, за первые три недели декабря инфицировано, по неофициальным внутренним оценкам, 248 млн человек или 18 % населения страны.

Сообщается, что в Пекине на фоне всплеска случаев заражения ковидом некоторые спортивные залы переделывают во временные отделения для приема пациентов с повышенной температурой.

Известно, что власти по меньшей мере 10 крупных мегаполисов КНР объявили об отмене требований проверки тестов на COVID-19 для проезда в общественном транспорте

Китай ослабляет ковидные ограничения после массовых протестов.

30 ноября сообщалось, что власти Китая призывают пожилых людей вакцинироваться от COVID-19.