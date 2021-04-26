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В Китае открылась международная инвестиционная и торговая выставка стран ШОС

Автор:  
Руслан Сулейменов
26 Апреля 2021, 11:37
В Китае открылась международная инвестиционная и торговая выставка стран ШОС

ЦИНДАО.КАЗИНФОРМ – Торжественная церемония, посвященная открытию международной инвестиционной и торговой выставке и конференции по региональному торгово-экономическому сотрудничеству стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоялась в понедельник в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что «мы видим, что фокус мирового экономического развития смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, а взаимозависимость и взаимное сотрудничество между странами мира возрастают. В этом контексте Шанхайская организация сотрудничества становится важной площадкой для взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества, которое отвечает интересам стран и народов ШОС».

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«Шанхайская организация сотрудничества – это пространство, объединяющее практически половину населения мира и огромный потребительский рынок с богатыми природными ресурсами, передовыми производственными возможностями и технологиями», - сообщил он.

Между тем, по его словам, совокупный экономический потенциал стран-участниц Организации еще не раскрыт в полной мере.

В.Норов подчеркнул, что морской порт Циндао является «воротами» для сотрудничества между странами ШОС и АСЕАН, а также платформой для сотрудничества между государствами-членами Всеобъемлющего регионального экономического пространства (ВРЭП).

По его словам, взаимодействие стран ШОС на площадке Демонстрационной зоны «ШОС-Китай» в Циндао открывает широкие перспективы, особенно для стран Центральной Азии по прямому выходу к морским портам и трансформации региона в крупнейший перекресток трансконтинентальных магистралей с «Востока на Запад» и «Севера на Юг».

Он проинформировал, что Центр мультимодального транспорта Демонстрационной зоны «ШОС-Китай» открыл более 20 железнодорожных маршрутов грузовых перевозок, в том числе 6 международных, направляющихся в Центральную Азию и Европу и другие страны.

«В этом году ШОС отмечает свой 20-летний юбилей. Прошедшие 20 лет можно назвать периодом активного развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС, успешным сопряжением национальных и региональных интересов по многим направлениям развития экономик наших стран», - резюмировал генсек ШОС.

Напомним, что с 25 по 27 апреля в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая проходит Международная инвестиционная и торговая выставка и Конференция по региональному торгово-экономическому сотрудничеству стран ШОС.

Предприятия из стран-участниц ШОС презентуют на выставке свои товары и услуги. Нынешняя ярмарка посвящена товарам и услугам в сферах финансов, сельского хозяйства, культуры и туризма, а также легкой промышленности.

ШОС создана в 2001 году при участии Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году ее полноправными членами стали Индия и Пакистан.


ШОС   Инвестпроекты   Экономика   Китай  
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