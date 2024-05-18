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    14:43, 18 Май 2024 | GMT +6

    В Китае открылась выставка фонда Национального музея РК

    В Китае открылась выставка фонда Национального музея РК
    Фото: Минкультуры РК

    В рамках Международного дня музеев в Историческом музее Шэньси в городе Сиань открылась выставка «Начиная с Чанъаня: Празднование 10-летия успешного включения в список Всемирного культурного наследия». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Представленная экспозиция охватывает период со ІІ века до н.э. до XVI века н.э. и посвящена различным аспектам городского планирования, религиозных верований, торговли и изобразительному искусству вдоль Шелкового пути.

    В Китае открылась выставка фонда Национального музея РК
    Фото: Минкультуры РК

    Выставка организована в ознаменование успешного включения в список культурного наследия ЮНЕСКО Чанъан – Тянь-Шаньского коридора Великого Шелкового пути, ранее совместно заявленного Казахстаном, Китаем и Кыргызстаном в 2014 году.

    Также в ходе мероприятия прошел Международный симпозиум «Цивилизация Цинь и Хань» на котором руководитель отдела истории Казахстана Национального музея Айнур Акжасарова выступила с докладом на тему «Наследие Великого Шелкового пути».

    Выставка продлится до 18 августа 2024 года.

    В Китае открылась выставка фонда Национального музея РК
    Фото: Минкультуры РК

     

    Теги:
    Культура Современная культура Китай Минкультуры и информации Музеи Выставка История Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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