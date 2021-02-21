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    13:00, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    В Китае одобрили проведение клинических исследований 16 вакцин от коронавируса

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай одобрил проведение клинических исследований 16 вакцин против коронавируса, шесть из которых дошли до третьей фазы испытаний. Об этом свидетельствуют данные Госуправления по контролю над лекарственными средствами КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Две китайские инактивированные вакцины против коронавируса уже вышли на рынок, получив одобрение регулятора в декабре 2020 года и феврале 2021 года соответственно.

    Кроме того, Китай разрабатывает вакцины против коронавируса с применением еще четырех различных технологических подходов. В частности, это рекомбинантные препараты, вакцины на основе аденовирусного вектора, нуклеиновых кислот, а также вакцины на основе аттенуированных вирусов гриппа.

    Напомним, что по состоянию на 9 февраля ключевые группы населения Китая получили 40,52 млн доз вакцины от коронавируса.

    Вакцинация для ключевых групп населения Китая от COVID-19 стартовала с 15 декабря 2020 года. В конце декабря прошлого года в Китае одобрили первую вакцину против коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Общество Мировые новости
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