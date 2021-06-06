В Китае одобрили использование вакцины компании Sinovac против COVID-19 для детей

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ- Китай разрешил экстренное применение CoronaVac, вакцины против COVID-19, произведенной китайской фирмой Sinovac, для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом сообщил председатель Sinovac Инь Вэйдун, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишет издание Global Times со ссылкой на заявление главы Sinovac Инь Вэйдуна, вакцина CoronaVac была одобрена для экстренного использования для этой возрастной группы. «Но когда вакцина будет введена в [экстренное] использование, и начиная с какого возраста в группе еще предстоит решить», - цитирует издание Инь Вэйдуна.

Sinovac завершила I и II этапы клинических исследований с участием нескольких сотен добровольцев в этой возрастной группе, которые доказали, что вакцина так же безопасна и эффективна, как и для взрослых.

В начале июня Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину компании Sinovac для экстренного применения против коронавируса.



