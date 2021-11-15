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В Китае обнаружили коронавирус на импортированных из России товарах

15 Ноября 2021 10:50
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В Китае обнаружили коронавирус на импортированных из России товарах

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), расположенный на границе с Россией, обнаружили образцы коронавируса на упаковках товаров, импортированных из РФ. Об этом сообщил в воскресенье Центр по контролю и профилактике заболеваний города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Согласно заявлению, опубликованному в официальном аккаунте центра в соцсети WeChat, в субботу власти Хэйхэ провели проверку на городском складе, где хранятся импортированные из РФ товары. Как указывается в документе, коронавирус был выявлен на внешней упаковке четырех видов российской продукции: шоколадные вафли бренда KONTI (дата производства 4 августа), печенье KONTI (4 августа), желейные конфеты со вкусом дыни KONTI (17 августа), а также сухое молоко (8 октября 2020 года). Точное число упаковок, на которых был обнаружен вирус, не сообщается.

Власти Хэйхэ призвали граждан, у которых имеется перечисленная продукция с указанной датой производства, немедленно продезинфицировать и запечатать товары, а также доложить об этом в Центр контроля и профилактики заболеваний. Вместе с тем, при проверке указанных товаров в местах реализации тест на коронавирус показал отрицательный результат.

На протяжении месяца в Китае фиксируют новые внутренние случаи заражения коронавирусом. Вспышка охватила 21 регион, за это время в стране было выявлено свыше 1,4 тыс. заразившихся. Начиная с 27 октября, в провинции Хэйлунцзян было зафиксировано свыше 270 случаев заражения.

Как сообщило в четверг торговое представительство России в Китае, власти некоторых граничащих с РФ китайских городов ввели новые ограничения на импорт продукции из-за коронавируса. Так, 10 ноября власти приграничного города Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян потребовали от администрации железнодорожного пункта пропуска «Суйфэньхэ-Пограничный» ввести временные ограничения на ввоз некоторых импортных продуктов питания. С 9 ноября городской округ Хулун-Буир (автономный район Внутренняя Монголия, север Китая), на территории которого находится погранпереход «Забайкальск-Манчжурия», также приостановил импорт через все пункты пропуска перевозящихся охлажденными продовольственных товаров и прочей продукции.

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#Здравоохранение   #Россия   #Китай   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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