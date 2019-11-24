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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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В Китае объявлен «синий» уровень тревоги в связи с резким похолоданием
ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Китайская национальная метеорологическая обсерватория сегодня объявила «синий» уровень тревоги из-за резкого похолодания на фоне мощного холодного фронта, который надвигается с юго-востока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
С сегодняшней ночи и до 26 ноября на некоторые участки в среднем и нижнем течении реки Янцзы, а также на прибрежные районы Восточного Китая обрушатся сильные порывы ветра, заявили в Китайской национальной метеорологической обсерватории.
Ожидается, что в некоторых частях северо-западного, северного и северо-восточного региона страны температура воздуха упадет на 6-10 градусов Цельсия. В некоторых указанных районах будет наблюдаться снижение температуры более чем на 12 градусов Цельсия.
Метеорологический центр рекомендует жителям оказавшихся под влиянием фронта регионов принять меры предосторожности в связи с холодами и сократить масштабы деятельности на улице.
В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.
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