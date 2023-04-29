В Китае объявлен «синий» уровень тревоги в связи с ливнями

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая в пятницу объявил «синий» уровень тревоги в связи с ливнями в центральных и южных районах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Согласно прогнозу ведомства, мощные дожди ожидаются в некоторых районах провинций Гуандун, Хунань, Цзянси, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанского автономного района, где местами выпадет до 120 мм осадков.

В некоторых из вышеуказанных районов также пройдут кратковременные сильные дожди. Местами ежечасное количество осадков, сопровождающихся грозами, сильным ветром и градом, может превысить 60 мм.

В НМЦ рекомендовали местным органам власти и соответствующим ведомствам подготовиться к ливням. Школам и детским садам рекомендовано принять меры для обеспечения безопасности детей и учащихся, а водителей предупредили о необходимости следить за затоплением дорог и пробками.

Напомним, в Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.