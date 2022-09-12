В Китае объявлен режим экстренного реагирования в связи с приближением тайфуна «Муифа»

ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Власти Китая задействовали режим экстренного реагирования 4-го уровня в связи с приближением тайфуна «Муифа», 12-го по счету в этом году, к восточному побережью страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

«По прогнозу, в понедельник, 12 сентября, тайфун переместится в Восточно-Китайское море. С 12 по 16 сентября проливные дожди и ливни, вероятно, обрушатся на некоторые районы провинций Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун и города Шанхая на востоке Китая», - сообщило Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Как отметили в министерстве, Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР направил две рабочие группы в провинции Цзянсу и Чжэцзян для оказания помощи и руководства работой по предотвращению и реагированию на стихийное бедствие

В штабе заявили, что следует приложить усилия для усиления мониторинга и защиты от стихийных бедствий, вызванных тайфуном, при этом предписав судам укрыться в портах, а морякам и персоналу морских установок вернуться на берег.

Четвертый уровень является самым низким в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации в Китае.

Фото: Zuma/TASS















