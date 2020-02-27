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В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

27 Февраля 2020 11:52
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В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, будет взята под контроль к концу апреля текущего года. С таким заявлением в четверг в ходе брифинга выступил руководитель экспертной группы Госкомитета КНР по делам здравоохранения Чжун Наньшань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

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«Мы ранее прогнозировали, что пик эпидемии придется на середину или конец февраля. После 15 февраля количество выявленных новых случаев заболевания коронавирусом стало снижаться. Мы уверены в том, что эпидемия будет взята под контроль к концу апреля», - заверил общественность Чжун Наньшань.

При этом он отметил, что «когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь, мы принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие страны».

«Сейчас и за рубежом возникли ситуации. Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае», - подчеркнул китайский академик.

Чжун Наньшань также указал, что «источник коронавируса по-прежнему остается неясным».

В целом, за истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 26 февраля) в материковом Китае выявлено 433 новых случая заражения новым коронавирусом, 29 - с летальным исходом, вылечено и выписано из больниц 2750 человек.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 78 497, погибших 2744, вылеченных и выписанных из больниц 32 495 человек. В настоящее время более 70 тыс. человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.


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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Китай, Пневмония в Китае,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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