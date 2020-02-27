В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, будет взята под контроль к концу апреля текущего года. С таким заявлением в четверг в ходе брифинга выступил руководитель экспертной группы Госкомитета КНР по делам здравоохранения Чжун Наньшань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

«Мы ранее прогнозировали, что пик эпидемии придется на середину или конец февраля. После 15 февраля количество выявленных новых случаев заболевания коронавирусом стало снижаться. Мы уверены в том, что эпидемия будет взята под контроль к концу апреля», - заверил общественность Чжун Наньшань.

При этом он отметил, что «когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь, мы принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие страны».

«Сейчас и за рубежом возникли ситуации. Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае», - подчеркнул китайский академик.

Чжун Наньшань также указал, что «источник коронавируса по-прежнему остается неясным».

В целом, за истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 26 февраля) в материковом Китае выявлено 433 новых случая заражения новым коронавирусом, 29 - с летальным исходом, вылечено и выписано из больниц 2750 человек.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 78 497, погибших 2744, вылеченных и выписанных из больниц 32 495 человек. В настоящее время более 70 тыс. человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.