-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
вчера 22:08
-
-
-
вчера 21:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:42
-
-
-
-
В Китае наблюдается снижение количества новых случаев заражения коронавирусом
УХАНЬ. КАЗИНФОРМ - В столице провинции Хубэй Ухане, эпицентре вспышки новой болезни, уже в течение семи дней подряд отмечается снижение количества новых случаев заражения коронавируосм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CHINADAILY.
Как показывают ежедневные данные, вот уже шесть дней в остальной части провинции не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания смертельным вирусом.
Во вторник из больниц было выписано 1 578 человек. Так, число выздоровевших пациентов на материковой части Китая достигло 61 475 человек. Стоит отметить, что в настоящий момент 16 145 пациентов проходят лечение в больницах.
По данным Национальной комиссии здравоохранения, количество заражений коронавирусом выросло на 24 случая за сутки и равняется всего 80 778.
В соответствии с данными, опубликованными комиссией в среду утром, общее число смертельных случаев в стране достигло 3 158.
Комиссия отметила, что специальные административные районы Гонконг и Макао, а также провинция Тайвань сообщили о 177 подтвержденных случаях заражения вирусом, включая три смертельных случая в Гонконге и один - на Тайване. Во всех этих регионах 92 пациента были выписаны из больниц.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл в город Ухань для инспектирования работ по профилактике и контролю эпидемии COVID-19.
- Замминистр здравоохранения Великобритании заболела коронавирусом
- Коронавирус в Италии: число инфицированных перевалило за 10 тысяч
- В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом
- Ограничения на массовые мероприятия ввели в Москве из-за коронавируса
- Елжан Биртанов: Озвученный Ж.Бекшиным прогноз по коронавирусу может и не реализоваться
- Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 8042 человек
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана