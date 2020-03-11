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В Китае наблюдается снижение количества новых случаев заражения коронавирусом

11 Марта 2020 10:04
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В Китае наблюдается снижение количества новых случаев заражения коронавирусом

УХАНЬ. КАЗИНФОРМ - В столице провинции Хубэй Ухане, эпицентре вспышки новой болезни, уже в течение семи дней подряд отмечается снижение количества новых случаев заражения коронавируосм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CHINADAILY.

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Как показывают ежедневные данные, вот уже шесть дней в остальной части провинции не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания смертельным вирусом.

Во вторник из больниц было выписано 1 578 человек. Так, число выздоровевших пациентов на материковой части Китая достигло 61 475 человек. Стоит отметить, что в настоящий момент 16 145 пациентов проходят лечение в больницах.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, количество заражений коронавирусом выросло на 24 случая за сутки и равняется всего 80 778.

В соответствии с данными, опубликованными комиссией в среду утром, общее число смертельных случаев в стране достигло 3 158.

Комиссия отметила, что специальные административные районы Гонконг и Макао, а также провинция Тайвань сообщили о 177 подтвержденных случаях заражения вирусом, включая три смертельных случая в Гонконге и один - на Тайване. Во всех этих регионах 92 пациента были выписаны из больниц.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл в город Ухань для инспектирования работ по профилактике и контролю эпидемии COVID-19.


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Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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