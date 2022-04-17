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    10:13, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    В Китае наблюдается рост спроса на семена овощей и зелени

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Резкий рост спроса на семена овощей наблюдается в первом квартале 2022 года в Китае. Об этом свидетельствуют данные продаж на китайских платформах электронной коммерции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным, в первом квартале текущего года рост продаж отмечался в таких городах, как Пекин, Шанхай и Ханчжоу.

    Топ-10 самых продаваемых семян овощей и зелени за указанный период стали семена кориандра, лука-порея, арбуза, салата, зеленого лука, помидоров и редьки. Помимо семян, на китайских платформах электронной коммерции большой популярностью пользуются оборудование для посадки (лопатки, тяпки, горшки и питательные грунты).

    На фоне новых вспышек коронавируса выращивание овощных культур на балконах становится модным явлением в материковом Китае, особенно, в крупных мегаполисах.

    В условиях полного или частичного локдаунов жители ряда китайских мегаполисов в социальных сетях шутливо сравнивают овощи с предметами роскоши.

    По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки только в г. Шанхай зарегистрировано 24,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.

    Ранее сообщалось, что власти города Сиань (провинция Шэньси, КНР) с населением в 13 млн. человек решили ввести с субботы по вторник частичный локдаун.



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