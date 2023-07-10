В Китае мужчина с ножом напал на детский сад: 6 жертв

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли и один ранен в результате нападения с ножом в детском саду в юго-восточной китайской провинции Гуандун, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Полиция заявила, что арестовала 25-летнего мужчину и расследует причины нападения. Среди жертв один учитель, два родителя и трое детей. Инцидент назвали «умышленным нападением».

По словам полицейских, нападение произошло в понедельник в 07:40 по местному времени.

Преступления насильственного характера относительно редки в Китае, но в последние годы в стране произошла волна нападений с применением ножей, в том числе несколько в школах.

В августе прошлого года нападавший с ножом ворвался в детский сад в юго-восточной провинции Цзянси, убив трех человек и ранив еще шестерых. В апреле 2021 года двое детей погибли, а 16 получили ранения во время нападений с ножом в городе Бейлю Гуанси-Чжуанского автономного района. В октябре 2018 года 14 детей получили ножевые ранения в детском саду в Чунцине на юго-западе Китая.