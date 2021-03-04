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    09:09, 04 Март 2021 | GMT +6

    В Китае количество долларовых миллиардеров превысило тысячу человек

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Китай стал первой страной в мире, преодолев отметку в тысячу человек, чье состояние превышает $1 млрд, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на рейтинг Hurun.

    Согласно данным Hurun, в Китае насчитывается 1058 долларовых миллиардеров, за минувший год их число увеличилось на 259 человек.

    Согласно рейтингу Hurun, в целом, число миллиардеров в мире достигло 3228 человек. Общее состояние миллиардеров в мире составляет $14 трлн, что превышает показатель ВВП КНР в 2020 году.

    «В Азии, возможно, впервые за сотни лет больше миллиардеров, чем во всем остальном мире вместе взятом. Создание богатства перемещается в Азию», - говорится в отчете Hurun.

    Совокупное состояние миллиардеров-резидентов Китая составило $4,5 трлн, что на 73% больше, чем в 2020 году. Основатель Alibaba Group Джек Ма выбыл из тройки богатейших людей Китая. Первым в списке долларовых миллиардеров Китая значится владелец производителя бутилированной воды Nongfu Чжун Шаньшань с состоянием в $85 млрд, второе и третье места разделили основатели инвестиционной холдинговой компании Tencent Ма Хуатэн ($74 млрд) и оператора платформы сельскохозяйственной продукции Pinduoduo Колин Хуан ($69 млрд).

    В докладе отмечается, что по итогам 2020 года самыми быстрорастущими отраслями стали производство электромобилей, электронная коммерция, блокчейн и биотехнологии.

    «В настоящее время мы находимся в самом сердце новой промышленной революции, когда искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления, «биг дата», электронная коммерция создают новые возможности для бизнесменов», - подчеркивается в отчете.



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