В Китае фиксируют только завезенные из-за рубежа случаи заражения COVID-19

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Во вторник в континентальной части Китая было зафиксировано 22 новых завезенных из-за рубежа случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Среди новых завезенных случаев 8 было выявлено в Гуанси-Чжуанском автономном районе, 5 - в пров. Юньнань, по 2 - в г. Шанхай и пров. Гуандун, и по одному - в городах Пекин и Тяньцзинь, в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь и Шаньдун. В том числе зарегистрированный в пров. Чжэцзян новый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 был переведен из категории бессимптомных носителей коронавируса.

В г. Шанхай был выявлен один новый пациент с подозрением на заражение коронавирусом, прибывший из-за рубежа. Новые летальные случаи от COVID-19 в тот день в континентальной части Китая отсутствовали, сообщили в ведомстве.