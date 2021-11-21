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В Китае фиксируется спад волны заболеваемости COVID-19

21 Ноября 2021 10:30
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В Китае фиксируется спад волны заболеваемости COVID-19

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Нынешняя волна эпидемии коронавируса, вышедшая на национальный уровень в Китае завершается. Об этом на этих выходных в ходе брифинга заявил официальный представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Более 14 дней подряд в восьми провинциях, затронутых нынешним витком эпидемии коронавируса, не фиксируются новые подтвержденные локальные случаи заболеваемости. Вспышки в городах Хэйхэ и Далянь ликвидированы. Нынешняя вспышка, вышедшая на национальный уровень, вступает в завершающую фазу», - сообщил Ми Фэн.

По его словам, Китай продолжит укреплять и проводить существующую политику профилактики и контроля COVID-19, а также усиливать профилактические меры в портовых районах страны.

Он проинформировал, что, по состоянию на 19 ноября в ходе кампании массовой вакцинации населения, стартовавшей в декабре 2020 года, медики Китая сделали свыше 2,42 млрд прививок от коронавируса. Количество людей, прошедших полный курс вакцинации в материковом Китае, составило 1 млрд 76 млн человек.

Напомним, что, нынешняя волна «локальных» заражений коронавирусом в Китае, началась 17 октября, за это время в 21 провинциях и районах было выявлено более 1,6 тыс. инфицированных.

За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 17 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 (из них 4 – локальные), без летальных исходов. При этом 4 случая локального заражения коронавирусом обнаружены в китайских провинциях Ляонин (г.Далянь) и Юньнань.

Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,17% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом достигло 98,4 тыс. человек, умерло от коронавируса 4636 человек.


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#Здравоохранение   #Китай   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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