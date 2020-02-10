В Китае число новых больных коронавирусом вне Хубэя падает шестой день подряд

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число новых больных коронавирусом вне китайской провинции Хубэй (Центральный Китай), эпицентра распространения эпидемии, падает шестой день подряд, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, согласно официальной статистике, за истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 9 февраля с.г.) в материковом Китае зарегистрировано 444 новых подтвержденных случая заражения новым типом коронавируса (NCP, Novel Coronavirus Pheunomia) за пределами провинции Хубэй.

В минувшее воскресенье, пресс-секретарь Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что число диагностированных больных, ежедневно регистрируемых за пределами провинции Хубэй, сократилось с 890 случаев (3 февраля) до 509 случаев (8 февраля). Спад составил 42,8%.

«Это означает, что механизм профилактики и контроля, а также строгие меры регулирования в административно-территориальных единицах КНР являются результативными», - подчеркнул чиновник.

За истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 9 февраля) в материковом Китае выявлено 3062 новых случая заражения коронавирусом (в провинции Хубэй - 2618), 97 с летальным исходом (Хубэй - 91), вылечено и выписано из больниц 632 человека (Хубэй - 356).

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 40171, погибших 908, вылеченных и выписанных из больниц – 3281 человек.

В минувшее воскресенье власти провинции Хубэй, эпицентра эпидемии, впервые опубликовали процент смертности от нового коронавируса (по состоянию на 24:00 часов 8 февраля) в регионе. В частности, уровень смертности среди заболевших коронавирусом по провинции составляет 2,88%, в административном центре городе Ухань – 4,06%.

В целом, около 97% погибших от нового коронавируса в материковом Китае приходится на провинцию Хубэй.