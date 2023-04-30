Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Китае будут снижены цены на бензин и дизельное топливо

30 Апреля 2023, 14:33
В Китае будут снижены цены на бензин и дизельное топливо Фото: russian.news.cn

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - В Китае будут снижены розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с недавними изменениями мировых цен на нефть. Об этом заявили в Государственном комитете по делам развития и реформ КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Стоимость бензина и дизельного топлива будет снижена на 160 юаней /около 23,11 долл. США/ и 155 юаней за тонну соответственно, сообщили в ведомстве.

В соответствии с действующим в стране механизмом ценообразования, цены на нефтепродукты корректируются с учетом изменения мировых цен на сырую нефть.

ГКРР потребовал от трех ведущих нефтяных компаний Китая - China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation - организовать надлежащее производство и транспортировку нефтепродуктов, чтобы обеспечить стабильность предложения на рынке.


Китай   Цены и тарифы   Топливо  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Президент РК совершит рабочий визит в Россию
Президент РК совершит рабочий визит в Россию
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Вертолет привлекли для тушения пожара на склоне горы в Медеу
Вертолет привлекли для тушения пожара на склоне горы в Медеу