В Китае борьба с распространением коронавируса находится на критическом этапе

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай пребывает в критическом положении в деле профилактики и контроля над вспышкой эпидемии, связанной с распространением новым типом коронавируса. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил глава Государственной комиссии по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй, передает МИА «Казинформ».

По словам китайского чиновника, способность коронавируса к распространению ускоряется.

«Нынешняя вспышка в Ухане показывает тенденцию к распространению вируса по всей стране, за исключением Тибета. В 30 провинциях подтверждены и выявлены вероятные случаи заболевания новым коронавирусом», - отметил Ма Сяовэй.

Он подчеркнул, что вспышка заболевания вступила в «сравнительно серьезную и сложную стадию».

По его прогнозам, «вспышка продолжится еще некоторое время». Однако принятые меры в области здравоохранения, профилактики и контроля над новым коронавирусом возымеют эффект и интенсивность эпидемии снизится.

Напомним, что в связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в 30 провинциях (автономных районах, городах центрального подчинения) введен наивысший – первый уровень мер реагирования на ЧС, связанный со здоровьем населения.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 1995 человек, летальный исход зафиксирован в 56 случаях.