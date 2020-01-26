В Китае борьба с распространением коронавируса находится на критическом этапе
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай пребывает в критическом положении в деле профилактики и контроля над вспышкой эпидемии, связанной с распространением новым типом коронавируса. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил глава Государственной комиссии по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй, передает МИА «Казинформ».
По словам китайского чиновника, способность коронавируса к распространению ускоряется.
«Нынешняя вспышка в Ухане показывает тенденцию к распространению вируса по всей стране, за исключением Тибета. В 30 провинциях подтверждены и выявлены вероятные случаи заболевания новым коронавирусом», - отметил Ма Сяовэй.
Он подчеркнул, что вспышка заболевания вступила в «сравнительно серьезную и сложную стадию».
По его прогнозам, «вспышка продолжится еще некоторое время». Однако принятые меры в области здравоохранения, профилактики и контроля над новым коронавирусом возымеют эффект и интенсивность эпидемии снизится.
Напомним, что в связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в 30 провинциях (автономных районах, городах центрального подчинения) введен наивысший – первый уровень мер реагирования на ЧС, связанный со здоровьем населения.
Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 1995 человек, летальный исход зафиксирован в 56 случаях.
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