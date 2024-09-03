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    09:01, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В Китае более 10 детей пострадали в ДТП возле школы

    В Китае более 10 детей погибли или пострадали в ДТП возле школы
    Фото: Xinhua

    Более 10 детей получили ранения в ходе дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса возле средней школы в городе Тайань провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.

    В результате ДТП возле ворот одной из школ в городе Тайань провинции Шаньдун (Восточный Китай) 11 человек погибли, среди погибших 6 взрослых и 5 детей. Еще 13 человек получили различные травмы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло утром во вторник у одной из местных школ города Тайань на востоке Китая. Сообщается, что школьный автобус, перевозивший учеников, внезапно наехал на людей, которые находились на обочине. В результате ДТП 11 человек погибли, еще 13 получили ранения.

    Водитель автобуса задержан. Причины аварии устанавливаются.

    Теги:
    ДТП Китай Дети Автобус школа
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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