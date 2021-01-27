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    09:25, 27 Январь 2021 | GMT +6

    В Китае авиапассажирку приговорили к одному году тюрьмы за сокрытие симптомов COVID-19

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Пассажирку международного авиарейса, сокрывшую симптомы коронавируса перед посадкой на рейс в Китай, приговорили к одному году тюрьмы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на постановление районного суда города Пекина.

    В приговоре суда говорится, что действия 37-летней пассажирки нарушили санитарно-эпидемиологические правила КНР и создали серьезный риск распространения вируса и, таким образом, составили преступление, заключающееся в препятствовании профилактике и лечению инфекционных заболеваний.

    В марте 2020 года 37-летняя пассажирка перед посадкой на международный рейс из США в Китай принимала жаропонижающие для сокрытия симптомов вирусного заболевания и, в частности, наличие высокой температуры тела.

    По прибытию в международный аэропорт Пекина было выявлено, что она инфицирована коронавирусом, и более 60 человек, которые вступали с ней в тесный контакт, были помещены на карантин.

    Согласно последним официальным данным, в материковой части КНР вылечились 92,72% заразившихся коронавирусом. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 89,2 тысячи, в медицинских учреждениях находится 1 862 человека с коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, показатель смертности составляет 5,19% (умерло 4636 человека).


    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Китай Общество Мировые новости
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