В Китае 200 заключенных заразились коронавирусом

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 200 заключенных заразились коронавирусом в исправительном учреждении провинции Шаньдун на востоке Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщил глава комитета по делам гигиены и здравоохранения этой провинции Си Янь.

В результате вспышки коронавируса в исправительном учреждении провинции Шаньдун выявлено 207 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом. Среди 207 инфицированных, семь – сотрудники тюрьмы.

В целом, за истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 20 февраля) в материковом Китае выявлено 889 новых случая заражения новым коронавирусом, 118 с летальным исходом, вылечено и выписано из больниц – 2109 человек.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 75 465, погибших 2236, вылеченных и выписанных из больниц – 18 264 человек. В настоящее время более 120 тысяч человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

В Гонконге зафиксировано 68 подтвержденных случая заражения коронавирусом, в Макао (Аомэнь) – 10, на Тайване – 24.

По последним данным, в приграничном с Казахстаном Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР третий день подряд не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. В целом, в СУАР зарегистрировано 76 случая заболевания коронавирусом, в том числе в Или-Казахской автономной области (ИКАО) СУАР - 18, в городе Урумчи – 23. В настоящее время в Синьцзяне более 6 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением.