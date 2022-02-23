В КИСИ состоялось экспертное обсуждение на тему «Новый Казахстан: содержание и смыслы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 февраля 2022 года в КИСИ при Президенте РК состоялось экспертное обсуждение на тему «Новый Казахстан: содержание и смыслы». Мероприятие открыл Директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов, передает МИА «Казинформ».

Экспертное обсуждение стало очередным мероприятием в цикле дискуссий, инициированных КИСИ при Президенте РК, по вопросам содержания и формы идеологемы «Жаңа Қазақстан».

В мероприятии приняли участие представители отечественной интеллигенции, ученые, политологи, деятели культуры и представители молодежи.

В первой части дискуссии приняли участие директор Института истории государства Еркін Әбіл, проректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Дихан Қамзабек, профессор кафедры философии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Культай Медеуова, профессор Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова Владимир Батурин, а также представители других организаций.

Во второй части дискуссии приняли участие ведущий научный сотрудник Института истории государства Жаксылык Сабитов, проректор Карагандинского технического университета Айжан Темербаева, руководитель управления анализа и коммуникаций НИЦ «Молодежь» Сағыныш Ахантаева, научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова Алмас Жунісбай, постдокторант Школы Инженерии Назарбаев Университета Асия Ермухамбетова и другие представители молодежи из академических и гражданских секторов.

Участники дискуссии представили различные точки зрения по повестке дня развития страны. Были затронуты вопросы политических, экономических и социальных реформ.

КИСИ продолжит дискуссии о будущем Казахстана и приглашает всех желающих.