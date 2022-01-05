В КИСИ прокомментировали сложившуюся в стране ситуацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков прокомментировал ситуацию в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в рамках концепции «слышащего государства» и идейной основы своей предвыборной программы «благосостояние для всех граждан» внедрил целый комплекс мер, которые системно улучшат уровень и качества жизни уже в течение ближайшего полугодия. Следует отметить, что подобные меры имеют беспрецедентный характер, и это показатель того, что государство всецело реагирует на важнейшие потребности не только протестующих, но и в целом всего населения. Все меры в совокупности – это решительный и волевой шаг навстречу гражданам», - сказал Бекжан Садыков.

Он перечислил эти моменты.

«Во-первых, вводится государственное регулирование цен на все виды ГСМ для автотранспорта сроком на 180 дней. Государство понимает, что цены на ГСМ – это основной фактор роста цен на другие основные продукты потребления, включая цены на продукты питание. Полгода цены на бензин, газ, дизель будут удерживаться государством на приемлемом уровне, что даёт основания полагать о снижении инфляции на социально значимые товары. В дополнение к вышеуказанной мере, с целью снизить давление инфляции на продукты питания принято решение о введении государственного регулирования по социально значимым товарам», - напомнил эксперт.

По его мнению, здесь следует отметить тот момент, что будет учитываться экономические возможности каждого региона, но в целом это - нацеленность государства и Президента лично купировать проблему роста цен на социально значимые товары, который стал настоящим вызовом для многих стран, в том числе развитых.

«В-третьих, исполнительной власти поручено приступить к разработке законодательных норм, регулирующей банкротство физических лиц. Гражданам в рамках закона будет предоставлена возможность погасить долги перед кредиторами и начать с «чистого листа» свою хозяйственную деятельность. При этом физическим лицам, которые буду соответствовать нормам разрабатываемого закона, больше не придется сталкиваться с преследованиями от кредиторов по телефону. Кроме того, полагаю, что одним из результатов данного закона для граждан станет прекращение судебных исков и различного рода отклонений платежей со стороны банков в виду наличия задолженностей», - считает представитель КИСИ.

Он подчеркнул, что в рамках поручения К.К. Токаева также будут рассмотрены вопросы внедрения срочного моратория на повышение коммунальных тарифов и субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально-уязвимых слоев населения.

«На фоне инфляции, которая размывает финансовые возможности граждан данные две меры позволят гражданам удовлетворять свои ежедневные потребности без постоянного «заглядывания в кошелек». Иными словами, семейный бюджет граждан не будет находиться под давлением необходимости выплат ежемесячных обязательств, а социально-уязвимые категории граждан смогут «вздохнуть свободнее». Кроме того, К.К. Токаев поручил создать общественный фонд «Народу Казахстана», который будет финансироваться за счёт частных и государственных средств для решения вопросов, накопленных в здравоохранении и детей. Фонд станет дополнительным инструментом, направленным на решение социальных задач. Полагаю, что в рамках фонда будут рассмотрены вопросы бесплатного предоставления услуг здравоохранения детям из малообеспеченных семей», - заключил Бекжан Садыков.