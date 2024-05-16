РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:25, 15 Май 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане задержан боевик МТО «Исламское государство»

    В Кыргызстане задержан боевик МТО «Исламское государство»
    Фото: пресс-центр ГКНБ КР

    Кыргызские силовики задержали члена террористической организации «Исламское государство» (запрещенное на территории Казахстана), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ГКНБ КР, задержанный М.У.А 1993 года рождения в период пребывания на трудовых заработках за рубежом был дистанционно завербован, после чего в августе 2015 года транзитом через территорию Турции выехал в Сирию.

    Пройдя диверсионно-боевой подготовку в лагерях МТО в Мосуле (Ирак), принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Ирака на стороне МТО «ИГ». В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

    Теги:
    Терроризм Религия Кыргызстан Сирия Задержания
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!