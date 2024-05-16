20:25, 15 Май 2024 | GMT +6
В Кыргызстане задержан боевик МТО «Исламское государство»
Кыргызские силовики задержали члена террористической организации «Исламское государство» (запрещенное на территории Казахстана), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным ГКНБ КР, задержанный М.У.А 1993 года рождения в период пребывания на трудовых заработках за рубежом был дистанционно завербован, после чего в августе 2015 года транзитом через территорию Турции выехал в Сирию.
Пройдя диверсионно-боевой подготовку в лагерях МТО в Мосуле (Ирак), принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Ирака на стороне МТО «ИГ». В настоящее время проводятся следственные мероприятия.