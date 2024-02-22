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    12:27, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане задержали замминистра труда по подозрению в присвоении денег

    уголовное дело
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Государственный комитет нацбезопасности задержал заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Улана Чаначева. Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, выявлена схема по незаконному присвоению денежных средств руководством Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР путем проведения государственных закупок, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

    В рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением 21 февраля задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Ч.У.Б. (Улан Чаначев).

    В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление причастности других должностных лиц министерства, по результатам которого, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности в рамках законодательства КР.

    ГКНБ предупреждает, что госслужащие, за выявление противоправной деятельности, будут караться по всей строгости законодательства КР.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Кыргызстан СНГ Мировые новости Центральная Азия
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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