РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:44, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    В Кыргызстане за связь с ОПГ уволили 58 таможенников

    Самат Исабеков
    Фото: председатель Государственной таможенной службы (ГТС) КР Самат Исабеков/kabar.kg

    Таможня КР ликвидировала схему клана Раима Матраимова (экс-замглавы таможенной службы, прим.ред.). Доказательство этому увеличение таможенных платежей поступивших в бюджет страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на КАБАР.

    Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы (ГТС) КР Самат Исабеков. По его словам, остались некоторые элементы схемы, с которыми сейчас продолжается борьба.

    - Мы еще не избавились от контрабанды, сейчас число и объемы его растут. Сотрудники таможни продолжают борьбу с ней, - заявил он.

    Из таможенной службы за связь с Раимом Матраимовым и ОПГ были уволены 58 сотрудников.

    Исабеков отметил, что в настоящее время идут дополнительные расследования, по итогам которых будет дана информация.

    - В числе уволенных таможенников были те, кто занимал решающие должности – заместители, главные инспекторы, начальники отделов, - сказал он.

    Он также добавил, что некоторые сотрудники, у которых была косвенная связь с Матраимовым, были понижены в должности.

    Теги:
    Борьба с преступностью Кыргызстан ОПГ Мировые новости Центральная Азия
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!