В Кыргызстане за связь с ОПГ уволили 58 таможенников

Таможня КР ликвидировала схему клана Раима Матраимова (экс-замглавы таможенной службы, прим.ред.). Доказательство этому увеличение таможенных платежей поступивших в бюджет страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на КАБАР.

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы (ГТС) КР Самат Исабеков. По его словам, остались некоторые элементы схемы, с которыми сейчас продолжается борьба.

- Мы еще не избавились от контрабанды, сейчас число и объемы его растут. Сотрудники таможни продолжают борьбу с ней, - заявил он.

Из таможенной службы за связь с Раимом Матраимовым и ОПГ были уволены 58 сотрудников.

Исабеков отметил, что в настоящее время идут дополнительные расследования, по итогам которых будет дана информация.

- В числе уволенных таможенников были те, кто занимал решающие должности – заместители, главные инспекторы, начальники отделов, - сказал он.

Он также добавил, что некоторые сотрудники, у которых была косвенная связь с Матраимовым, были понижены в должности.