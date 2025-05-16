В Кыргызстане все расчеты будут проводиться в сомах

Согласно документу, при осуществлении расчетов за товары, работы и услуги на территории Кыргызстана будет использоваться исключительно национальная валюта — сом.

Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от формы их собственности, обязаны производить расчеты в национальной валюте.

Законом установлено, что на территории Кыргызстана расчеты и платежи по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, автомототранспорта, подлежащим обязательной государственной регистрации прав в государственном регистрационном органе, осуществляются только в сомах.

Запрещена реклама товаров, работ и услуг с указанием цен в иностранной валюте.

Закон вступит в силу через 12 месяцев со дня официального опубликования.

В Кыргызстане с середины апреля 2025 года началось тестирование прототипа цифрового сома. Также приняты поправки в конституционный Закон «О Национальном банке КР», дающие старт пилотному проекту прототипа национальной цифровой валюты «цифровой сом». За отказ в приеме цифрового сома предусмотрен штраф.