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    12:27, 16 Май 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане все расчеты будут проводиться в сомах

      В стране принят закон о расчетах в национальной валюте, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Кыргызстане все расчеты будут проводиться в сомах
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    Согласно документу, при осуществлении расчетов за товары, работы и услуги на территории Кыргызстана будет использоваться исключительно национальная валюта — сом.

    Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от формы их собственности, обязаны производить расчеты в национальной валюте.

    Законом установлено, что на территории Кыргызстана расчеты и платежи по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, автомототранспорта, подлежащим обязательной государственной регистрации прав в государственном регистрационном органе, осуществляются только в сомах.

    Запрещена реклама товаров, работ и услуг с указанием цен в иностранной валюте.

    Закон вступит в силу через 12 месяцев со дня официального опубликования.

    В Кыргызстане с середины апреля 2025 года началось тестирование прототипа цифрового сома. Также приняты поправки в конституционный Закон «О Национальном банке КР», дающие старт пилотному проекту прототипа национальной цифровой валюты «цифровой сом». За отказ в приеме цифрового сома предусмотрен штраф.

    Теги:
    Валюта Кыргызстан СНГ Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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