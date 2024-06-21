РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:56, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане утонула машина с шестью детьми

    В Кыргызстане утонула машина с шестью детьми
    Фото: vesti.kg

    Шестеро малолетних детей из двух родственных семей утонули в результате падения авто в водоем в селе Алтын в Кыргызстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на vesti.kg.

    По данным ГУВД Чуйской области, 20 июня в селе Алтын в Кыргызстане примерно в 18:00-18:30 водитель марки «Фольксваген Джетта», возвращаясь с отдыха на водоеме №3 в город Кара-Балта с семьей, не справился с управлением. Авто упало в водоем.

    По уточненным данным, в автомобиле находилось 11 человек, в том числе 8 детей. Трое взрослых – мужчина, его супруга и его сестра, а также дети в возрасте до 10 лет.

    Четверо детей из одной семьи, четверо – из другой (в сопровождении матери).

    Погибли шесть малолетних детей – по трое из каждой семьи.

    Водителю 1984 г. р., его супруге 1998 г.р., их дочери 2024 г.р., сестре супруги водителя 1997 г.р. и ее дочери 2017 г. р. удалось спастись.

    Водитель задержан милицией и водворен в ИВС. По данным милиции, на момент трагедии водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

    Также в ходе следственных мероприятий было установлено, что несмотря на запрет на купание, задержанный и другие, находившиеся в автомобиле, купались. После в пьяном виде водитель сел за управление транспортным средством, что привело к гибели несовершеннолетних детей.

    Площадь водоема близ села Алтын составляет 16 гектаров.

    Теги:
    ДТП Кыргызстан Происшествия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!