В Кыргызстане утонула машина с шестью детьми

Шестеро малолетних детей из двух родственных семей утонули в результате падения авто в водоем в селе Алтын в Кыргызстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на vesti.kg.

По данным ГУВД Чуйской области, 20 июня в селе Алтын в Кыргызстане примерно в 18:00-18:30 водитель марки «Фольксваген Джетта», возвращаясь с отдыха на водоеме №3 в город Кара-Балта с семьей, не справился с управлением. Авто упало в водоем.

По уточненным данным, в автомобиле находилось 11 человек, в том числе 8 детей. Трое взрослых – мужчина, его супруга и его сестра, а также дети в возрасте до 10 лет.

Четверо детей из одной семьи, четверо – из другой (в сопровождении матери).

Погибли шесть малолетних детей – по трое из каждой семьи.

Водителю 1984 г. р., его супруге 1998 г.р., их дочери 2024 г.р., сестре супруги водителя 1997 г.р. и ее дочери 2017 г. р. удалось спастись.

Водитель задержан милицией и водворен в ИВС. По данным милиции, на момент трагедии водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Также в ходе следственных мероприятий было установлено, что несмотря на запрет на купание, задержанный и другие, находившиеся в автомобиле, купались. После в пьяном виде водитель сел за управление транспортным средством, что привело к гибели несовершеннолетних детей.

Площадь водоема близ села Алтын составляет 16 гектаров.