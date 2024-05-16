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    22:00, 15 Май 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане создали реестр добросовестных предпринимателей

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    Фото: pixabay.com

    В Кыргызстане в рамках реализации указа главы государства «О повышении статуса и имиджа предпринимателей КР» кабинет министров страны начал формировать реестр добросовестных предпринимателей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Отмечается, что уполномоченным органом по ведению реестра определено Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики. Отбор предпринимателей для включения в реестр осуществляется межведомственной комиссией.

    Ведомство призывает бизнесменов активно участвовать в подаче заявлений.

    Предприниматель, включенный в реестр, имеет следующие привилегии:

    • получает безвозмездное эфирное время на государственных телеканалах КР для медиа-рекламы;
    • получает налоговые и таможенные услуги вне очереди;
    • бесплатно участвует на международных выставках, ярмарках, форумах от КР;
    • освобождается от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством КР, с момента включения в реестр добросовестных предпринимателей КР;
    • получает льготное финансирование в рамках реализации государственных программ кредитования.
    Теги:
    Бизнес Кыргызстан Налоги Предпринимательство и власть
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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