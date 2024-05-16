22:00, 15 Май 2024 | GMT +6
В Кыргызстане создали реестр добросовестных предпринимателей
В Кыргызстане в рамках реализации указа главы государства «О повышении статуса и имиджа предпринимателей КР» кабинет министров страны начал формировать реестр добросовестных предпринимателей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Отмечается, что уполномоченным органом по ведению реестра определено Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики. Отбор предпринимателей для включения в реестр осуществляется межведомственной комиссией.
Ведомство призывает бизнесменов активно участвовать в подаче заявлений.
Предприниматель, включенный в реестр, имеет следующие привилегии:
- получает безвозмездное эфирное время на государственных телеканалах КР для медиа-рекламы;
- получает налоговые и таможенные услуги вне очереди;
- бесплатно участвует на международных выставках, ярмарках, форумах от КР;
- освобождается от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством КР, с момента включения в реестр добросовестных предпринимателей КР;
- получает льготное финансирование в рамках реализации государственных программ кредитования.