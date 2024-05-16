В Кыргызстане создали реестр добросовестных предпринимателей

В Кыргызстане в рамках реализации указа главы государства «О повышении статуса и имиджа предпринимателей КР» кабинет министров страны начал формировать реестр добросовестных предпринимателей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Отмечается, что уполномоченным органом по ведению реестра определено Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики. Отбор предпринимателей для включения в реестр осуществляется межведомственной комиссией.

Ведомство призывает бизнесменов активно участвовать в подаче заявлений.

Предприниматель, включенный в реестр, имеет следующие привилегии: