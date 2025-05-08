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    13:23, 08 Май 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане повысят зарплату военнослужащим

    В Кыргызстане с 1 июля повысят заработную плату офицерам силовых структур. Об этом сообщил Президент КР Садыр Жапаров во время выступления в честь празднования 80-летия Великой Победы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Кыргызстане повысят зарплату военнослужащим
    Фото: пресс-служба президента КР

    По словам главы Кыргызстана, с 1 июля заработная плата офицеров силовых структур увеличится в среднем на 35%, а с 1 ноября на столько же будет повышена зарплата военнослужащим контрактной службы.

    — С начала текущего года увеличены заработные платы военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также размеры денежной компенсации за аренду временного жилья, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя уверенно и достойно в обществе. С 1 июля текущего года заработная плата офицеров силовых структур увеличится в среднем на 35%, а с 1 ноября будет также повышена зарплата военнослужащим контрактной службы на аналогичную величину, — сказал он.

    Ранее мы писали, что в Кыргызстане в сентябре прошлого года введен мораторий на повышение заработных плат государственным служащим до 2026 года.

    Теги:
    Военные Зарплата Силовые структуры Кыргызстан СНГ Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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