В Кыргызстане повысят зарплату военнослужащим
В Кыргызстане с 1 июля повысят заработную плату офицерам силовых структур. Об этом сообщил Президент КР Садыр Жапаров во время выступления в честь празднования 80-летия Великой Победы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По словам главы Кыргызстана, с 1 июля заработная плата офицеров силовых структур увеличится в среднем на 35%, а с 1 ноября на столько же будет повышена зарплата военнослужащим контрактной службы.
— С начала текущего года увеличены заработные платы военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также размеры денежной компенсации за аренду временного жилья, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя уверенно и достойно в обществе. С 1 июля текущего года заработная плата офицеров силовых структур увеличится в среднем на 35%, а с 1 ноября будет также повышена зарплата военнослужащим контрактной службы на аналогичную величину, — сказал он.
Ранее мы писали, что в Кыргызстане в сентябре прошлого года введен мораторий на повышение заработных плат государственным служащим до 2026 года.