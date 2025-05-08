В Кыргызстане повысят зарплату военнослужащим

По словам главы Кыргызстана, с 1 июля заработная плата офицеров силовых структур увеличится в среднем на 35%, а с 1 ноября на столько же будет повышена зарплата военнослужащим контрактной службы.

— С начала текущего года увеличены заработные платы военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также размеры денежной компенсации за аренду временного жилья, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя уверенно и достойно в обществе. С 1 июля текущего года заработная плата офицеров силовых структур увеличится в среднем на 35%, а с 1 ноября будет также повышена зарплата военнослужащим контрактной службы на аналогичную величину, — сказал он.

Ранее мы писали, что в Кыргызстане в сентябре прошлого года введен мораторий на повышение заработных плат государственным служащим до 2026 года.